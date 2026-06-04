Trump, 'non abbiamo bisogno dell'aiuto degli europei nella guerra contro l'Iran'

WASHINGTON, 04 GIU - "Non abbiamo bisogno dell'aiuto degli europei. Abbiamo dato loro la possibilità di aiutarci, ma hanno scelto di non farlo". Lo ha ribadito Donald Trump parlando alla Casa Bianca riferendosi ad un possibile aiuto degli alleati europei nella guerra con l'Iran. "Abbiamo l'esercito più potente del mondo", ha affermato il presidente.