NEW YORK, 21 SET - "A causa della guerra con l'Ucraina, la Russia ha perso il controllo della propria industria del diesel. Molte delle sue raffinerie di gasolio sono state distrutte e sono, almeno temporaneamente, fuori servizio. Questa assurda e interminabile guerra con l'Ucraina deve finire". Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth. Il presidente dovrebbe incontrare Volodymyr Zelensky domani a margine dell'assemblea generale dell'Onu.
Trump, Mosca ha perso controllo della sua industria del gasolio, guerra deve finire
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