NEW YORK, 01 SET - Donald Trump minaccia di annientare l'Iran. Se l'Iran dovesse reagire agli attacchi americani di oggi "subirebbe un colpo molto più duro. Se si arrivasse a una terza volta, il Paese verrebbe completamente annientato", ha detto in un'intervista a Fox spiegando che nel mirino degli attacchi c'è il sistema radar iraniano. "Hanno cercato di ricostruirlo perché non riuscivano a vedere nulla. Abbiamo aspettato che fosse quasi completato e poi lo abbiamo colpito", ha messo in evidenza Trump.
Trump minaccia di annientare l'Iran, 'colpiremo duro se risponde'
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