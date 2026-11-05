WASHINGTON, 05 NOV - All'indomani della batosta alle midterm Donald Trump torna a ad attaccare il sistema elettorale americano. "Le nostre elezioni sono così truccate, non avete idea", ha dichiarato il presidente americano nello Studio Ovale senza precisare a quale voto si riferisse in particolare.
Trump, 'le nostre elezioni sono così truccate, non avete idea'
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