WASHINGTON, 08 NOV - "L'America ha fatto un enorme passo indietro nella storia con i risultati delle ultime elezioni". Lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth sottolineando che "perfino il mercato azionario, che sotto la presidenza di Trump era volato come un razzo, ha subito in un solo giorno una perdita di 3000 mila miliardi di dollari. Ma non temete: torneremo, più grandi e più forti che mai".
Trump, l'America ha fatto un passo indietro nella storia con le elezioni
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