Trump, l'America ha fatto un passo indietro nella storia con le elezioni

Italia e Estero

L'approfondimento settimanale sulle tecnologie che stanno trasformando le imprese

Dalle piattaforme digitali all'AI e alla robotica. Gulliver, azienda bresciana nata nel 2000, conta oltre 80 professionisti e 2.000 clienti. Oggi punta a portare l'intelligenza artificiale nel mondo fisico, con robot e soluzioni per le imprese.