NEW YORK, 26 NOV - "La vittoria è a portata di mano in Iran. Stiamo concedendo loro tutte le chance per fare un accordo e salvare vite, ma non sono sicuro che ne trarranno vantaggio. Molti si chiedono perché, se sono pazzi. Forse lo sono". Lo ha detto Donald Trump palando in collegamento con i soldati americani per il giorno del Ringraziamento.
Trump, 'la vittoria è a portata di mano in Iran'
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