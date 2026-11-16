WASHINGTON, 16 NOV - "Non è una cattiva idea". Lo ha detto Donald Trump a proposito del ritorno di Jensen Huang alla guida di Nvidia. "Io ho proposto Tim Cook", ha poi ricordato il presidente americano. Donald Trump ha inoltre insistito nel dire "di non essere sicuro" che Alice Huang "fosse una spia". "Lo dicono di tutte le belle donne cinesi che arrivano negli Stati Uniti", ha detto parlando con i giornalisti alla Casa Bianca.
Trump, 'Jensen Huang di nuovo alla guida di Nvidia? Non è una cattiva idea'
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