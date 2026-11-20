WASHINGTON, 20 NOV - "Io e Xi abbiamo concordato di mettere paletti congiunti sull'intelligenza artificiale". Lo ha detto Donald Trump in conferenza stampa. "Non è intelligenza artificiale. È qualcosa di 'super'. Il problema è che potrebbe essere fin troppo 'super'... Chiunque si aggiudichi l'Intelligenza artificiale vince. Tenetelo a mente", ha aggiunto.
Trump, 'io e Xi abbiamo concordato di mettere dei paletti comuni sull'Ia'
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