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Trump, 'incontro molto produttivo con Xi, accadranno cose straordinarie'

WASHINGTON, 25 SET - "Un incontro molto produttivo con il presidente Xi, sia per gli Usa sia per la Cina. Accadranno cose straordinarie. Come quasi tutti gli altri, anche lui ha apprezzato l'idea di sostituire la definizione di "Intelligenza Artificiale" - un nome impreciso e inadeguato - con una denominazione molto più corretta e significativa: Super intelligenza. Sarebbe davvero "Super"! Ieri sera tutti si sono trovati d'accordo". Lo srive Donadl Trump su Truth.

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