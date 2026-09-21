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Trump incontrerà Macron a New York lunedì

(ANSA-AFP) - ROMA, 21 SET - Donald Trump incontrerà il suo omologo francese Emmanuel Macron lunedì pomeriggio a New York, dove entrambi i leader parteciperanno all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Lo ha reso noto la Casa Bianca. L'incontro è previsto per le 17:35 ora locale, secondo l'agenda del presidente americano. (ANSA-AFP).

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