NEW YORK, 31 LUG - La "terribile" crisi migratoria in Spagna deve essere un avvertimento per gli Stati Uniti. "È terribile. Ricordatevi questa immagine. Tra tre anni saremo noi così, se dovesse andare al potere la parte sbagliata", ha detto il presidente Donald Trump a Fox. "Se vincono i Democratici, non farete una bella vita", ha aggiunto.
Trump, 'in Spagna crisi terribile, se vincono i dem così anche da noi'
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