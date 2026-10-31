WASHINGTON, 31 OTT - Il tasso di approvazione di Donald Trump cala. Secondo un sondaggio di Emerson College a tre giorni dalle elezioni di metà mandato, è sceso al 37%, il livello più basso mai registrato nelle rilevazione, dal 39% di settembre. Il sondaggio rivela inoltre che i democratici hanno un vantaggio di dieci punti percentuali.
Trump in calo nei sondaggi, il tasso di approvazione scende al 37%
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