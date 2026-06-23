NEW YORK, 23 GIU - Donald Trump ancora in calo nei sondaggi. Secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente è sceso al 30%, con un 66% degli americani che non approva il suo operato. Il mese scorso lo stesso sondaggio aveva rivelato che il 31% degli americani approvava Trump e il 64% invece lo bocciava.
Trump in calo ancora nel sondaggi, solo il 30% degli americani lo approva
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