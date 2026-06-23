Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Trump in calo ancora nel sondaggi, solo il 30% degli americani lo approva

NEW YORK, 23 GIU - Donald Trump ancora in calo nei sondaggi. Secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente è sceso al 30%, con un 66% degli americani che non approva il suo operato. Il mese scorso lo stesso sondaggio aveva rivelato che il 31% degli americani approvava Trump e il 64% invece lo bocciava.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
NEW YORK
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...