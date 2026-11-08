WASHINGTON, 08 NOV - E' "altamente improbabile" che Donald Trump ordini agli Stati Uniti di tornare in guerra contro l'Iran, a patto che si registrino progressi nei negoziati sul programma nucleare di Teheran e sulla riapertura dello Stretto di Hormuz. Lo ha detto il presidente in un'intervista a Cnn.
Trump, 'improbabile ritorno guerra in Iran se progressi nei colloqui'
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