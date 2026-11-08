Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Trump, 'improbabile ritorno guerra in Iran se progressi nei colloqui'

WASHINGTON, 08 NOV - E' "altamente improbabile" che Donald Trump ordini agli Stati Uniti di tornare in guerra contro l'Iran, a patto che si registrino progressi nei negoziati sul programma nucleare di Teheran e sulla riapertura dello Stretto di Hormuz. Lo ha detto il presidente in un'intervista a Cnn.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
WASHINGTON
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...