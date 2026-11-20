ROMA, 20 NOV - L'amministrazione Trump ha comunicato ai funzionari europei e ucraini di voler giungere a un accordo di pace tra Kiev e la Russia entro l'inizio di gennaio, prima che i Democratici assumano il controllo del Congresso. Lo scrive il Financial Times citando quattro persone informate sulle discussioni.
'Trump ha detto a europei e ucraini che vuole accordo di pace entro inizio gennaio'
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