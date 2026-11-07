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Trump ha chiesto al numero uno dell'Ufc di essere il portavoce della Casa Bianca

WASHINGTON, 07 NOV - Donald Trump ha offerto l'incarico di portavoce della Casa Bianca a Dana White, il capo dell'Ufc grande amico del presidente dal 2000, quando l'allora magnate dell'immobiliare ospitò alcuni dei primi eventi dell'Ultimate Fighting Championship nelle sue proprietà. "Gli ho chiesto di portare con sé dei collaboratori - alcuni dei quali non provengono dal nostro Paese - tra cui Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje, Daniel Cormier, Amanda Nunes e Kayla Harrison. Abbiamo bisogno di queste persone per difenderci dalla sinistra folle. Dana, ti prego, accetta l'incarico", ha detto Trump.

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