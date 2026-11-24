WASHINGTON, 24 NOV - Come ogni anno dal 1947, oggi Donald Trump concederà la grazie a due tacchini, Freedom e Feathers. La cerimonia alla Casa Bianca si svolgerà alle 14 ora locale, le 20 in Italia. I due volatili, di 18 e 19 chili, sono stati allevati presso la Deans Gap Farm, nella contea di Pendleton, in West Virginia. Come sempre, prima dell'evento i due tacchini hanno avuto l'onore di soggiornare nel lussuoso Willard InterContinental Hotel a Washington. Dopo la cerimonia Freedom e Feathers assisteranno ad una partita di football tra la Texas A&M-University of Texas dello Stato per poi ritirarsi a vita privata in una struttura di 16 acri dedicata alle scienze avicole dell'ateneo. La tradizione della grazia al tacchino è iniziata con il presidente Harry Truman, 79 anni fa, ed è divenuta una cerimonia formale sotto George H.W. Bush, nel 1989.
Trump grazia due tacchini per il Thanksgiving, Freedom e Feathers
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