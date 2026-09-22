Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Trump, favorevole ad un bando sull'export di diesel Usa

WASHINGTON, 22 SET - Donald Trump si è detto favorevole ad un bando sull'export di diesel americano. Alcuni repubblicani al Congresso hanno chiesto all'amministrazione a imporre un divieto o una sospensione di 90 giorni sulle esportazioni statunitensi di diesel, al fine di dare priorità agli agricoltori e agli autotrasportatori nazionali che si trovano ad affrontare prezzi altissimi a causa della guerra contro l'Iran.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
WASHINGTON
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...