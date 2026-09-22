WASHINGTON, 22 SET - Donald Trump si è detto favorevole ad un bando sull'export di diesel americano. Alcuni repubblicani al Congresso hanno chiesto all'amministrazione a imporre un divieto o una sospensione di 90 giorni sulle esportazioni statunitensi di diesel, al fine di dare priorità agli agricoltori e agli autotrasportatori nazionali che si trovano ad affrontare prezzi altissimi a causa della guerra contro l'Iran.
Trump, favorevole ad un bando sull'export di diesel Usa
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