WASHINGTON, 26 AGO - "Dolly Parton non era una persona politica, le piacevo molto". Lo ha detto Donald Trump in un'intervista telefonica con una radio conservatrice. "Perderla è come perdere una persona di famiglia", ha aggiunto il presidente parlando della leggenda del country morta ieri a 80 anni.
Trump, 'Dolly Parton non era una politica, le piacevo molto'
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