Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Trump, 'Dolly Parton non era una politica, le piacevo molto'

WASHINGTON, 26 AGO - "Dolly Parton non era una persona politica, le piacevo molto". Lo ha detto Donald Trump in un'intervista telefonica con una radio conservatrice. "Perderla è come perdere una persona di famiglia", ha aggiunto il presidente parlando della leggenda del country morta ieri a 80 anni.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
WASHINGTON
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...