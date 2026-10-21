NEW YORK, 21 OTT - Donald Trump difende Steve Witkoff per aver definito Vladimir Putin compassionevole dopo il rilascio di Stephen Hubbard. "Suppongo che si potrebbe dire per quel motivo in particolare, allo scopo di permettere a un uomo che pensava di finire in prigione a vita di uscire", ha detto il presidente.
Trump difende Witkoff per aver chiamato Putin compassionevole
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