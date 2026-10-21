Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Trump difende Witkoff per aver chiamato Putin compassionevole

NEW YORK, 21 OTT - Donald Trump difende Steve Witkoff per aver definito Vladimir Putin compassionevole dopo il rilascio di Stephen Hubbard. "Suppongo che si potrebbe dire per quel motivo in particolare, allo scopo di permettere a un uomo che pensava di finire in prigione a vita di uscire", ha detto il presidente.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
NEW YORK
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...