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Trump, dem sarebbero distrutti se mi facessero un impeachment

WASHINGTON, 04 NOV - "Se mi mettessero sotto impeachment, il partito democratico ne sarebbe distrutto". Lo ha detto il presidente Donald Trump, sottolineando che andrà probabilmente d'accordo con i dem. Il presidente quindi ribadisce che se il suo nome fosse stato sulla scheda "avrebbe vinto".

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