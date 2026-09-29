WASHINGTON, 29 SET - I vertici del settore tecnologico Usa legato all'intelligenza artificiale, riunitisi alla Casa Bianca per discutere della regolamentazione dell'IA, hanno sottoscritto un impegno "moralmente vincolante" a predisporre adeguate misure di salvaguardia per questa tecnologia in rapida evoluzione. "Si autoregoleranno", ha detto Trump al termine dell'incontro con i massimi esponenti del settore dell'intelligenza artificiale. "Questi modelli sono molto complessi. E ripeto, credo che saranno usati per il bene, e quando non lo saranno, saremo in grado di prenderli. Ma ci sarà un enorme aspetto di autoregolamentazione", ha aggiunto Trump.
Trump, 'da vertici big tech impegno moralmente vincolante su sicurezza IA'
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