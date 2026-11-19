ROMA, 19 NOV - "Non consentiremo all'Iran di avere un'arma nucleare, di questo ne parleremo oggi, parleremo di guerra tra Russia e Ucraina, con Putin abbiamo avuto una lunga discussione su questo, spero che la controparte voglia vederne la fine". Così Donald Trump in apertura del trilaterale con i presidenti cinese e russi Xi e Putin.
Trump, 'con Putin lunga discussione sulla guerra, spero voglia la fine'
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