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Trump con gli ad di big tech, 'siamo molto allineati'

WASHINGTON, 29 SET - "E' un onore lavorare con questo gruppo di persone molto intelligenti". Lo ha detto Donald Trump alla Casa Bianca con gli ad delle principali aziende dell'intelligenza artificiale e del tech. "Siamo molto allineati", ha aggiunto il tycoon. "Queste persone amano il loro Paese", ha aggiunto

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