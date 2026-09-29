WASHINGTON, 29 SET - "E' un onore lavorare con questo gruppo di persone molto intelligenti". Lo ha detto Donald Trump alla Casa Bianca con gli ad delle principali aziende dell'intelligenza artificiale e del tech. "Siamo molto allineati", ha aggiunto il tycoon. "Queste persone amano il loro Paese", ha aggiunto
Trump con gli ad di big tech, 'siamo molto allineati'
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