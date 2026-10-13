WASHINGTON, 13 OTT - "Buon compleanno alla Marina degli Stati Uniti! Sono ormai 251 anni di vittorie, passate e presenti". Lo scrive Donald Trump in un post su Truth. "Quanto hanno realizzato con l'impenetrabile 'muro d'acciaio' (talvolta definito blocco navale) nello Stretto di Hormuz rappresenta un altro traguardo storico, uno dei tanti. Buon compleanno U.S. Navy!", conclude il tycoon.
Trump, 'buon compleanno alla Marina Usa! 251 anni di vittorie, passate e presenti'
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