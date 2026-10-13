Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Trump, 'buon compleanno alla Marina Usa! 251 anni di vittorie, passate e presenti'

WASHINGTON, 13 OTT - "Buon compleanno alla Marina degli Stati Uniti! Sono ormai 251 anni di vittorie, passate e presenti". Lo scrive Donald Trump in un post su Truth. "Quanto hanno realizzato con l'impenetrabile 'muro d'acciaio' (talvolta definito blocco navale) nello Stretto di Hormuz rappresenta un altro traguardo storico, uno dei tanti. Buon compleanno U.S. Navy!", conclude il tycoon.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
WASHINGTON
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...