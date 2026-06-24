WASHINGTON, 24 GIU - "La conferenza stampa e la cerimonia della firma della legge sull'edilizia abitativa sono cancellate fino all'approvazione del Save america act". Lo scrive Donald Trump su Turth dopo aver criticato in un altro post la legge bipartisan approvata a larga maggioranza da democratici e repubblicani sia alla Camera che al Senato.
Trump allo scontro, cancella la firma della legge bipartisan
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