WASHINGTON, 07 NOV - "Nei prossimi due anni continuerò a fare esattamente quello che ho detto avrei fatto: proteggere i progressi che abbiamo fatto, bloccare l'agenda radicale dei democratici e finire il lavoro per rendere l'America di nuovo grande". Lo ha detto Donald Trump in un messaggio inviato ai suoi sostenitori. "Ho il potere assoluto di veto, e lo userò quando necessario. Maga non molla quando i risultati sono deludenti. Va avanti", ha messo in evidenza.
Trump ai sostenitori, 'userò il potere di veto, Maga non molla se risultati deludenti'
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