TRIESTE, 27 LUG - Il corpo carbonizzato di un uomo è stato trovato questa mattina in una zona di campagna del Comune di Codroipo (Udine). Indagini in corso da parte dei carabinieri della locale Compagnia e del Comando provinciale per verificare le cause del decesso e l'eventuale coinvolgimento di terzi. La zona è stata interdetta per consentire i rilevi scientifici.
Trovato corpo carbonizzato in zona di campagna in Friuli
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