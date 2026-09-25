TORINO, 25 SET - Un cadavere è stato trovato nella notte in un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna di Torino. Sul caso indaga la Squadra mobile della polizia. Tra l'ipotesi quella dell'omicidio. A quanto si apprende, l'allarme è scattato intorno le 23, con una chiamata al 112. Due giovani, all'incirca ventenni sono stati accompagnati negli uffici della Mobile per essere sentiti su un loro eventuale coinvolgimento nella morte della vittima.
Trovato cadavere a Torino, si indaga per omicidio
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