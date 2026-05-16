Trovati morti i due escursionisti dispersi in montagna in Friuli

TOLMEZZO, 16 MAG - Sono stati trovati senza vita i due escursionisti stranieri dispersi da ieri nell'area montana di Verzegnis (Udine). I due corpi sono stati individuati questa mattina dall'elicottero della Protezione civile Fvg lungo la cresta tra il monte Piombada e il monte Bottai, a Sella Chianzutan e successivamente recuperati.