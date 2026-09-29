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'Troppi attacchi russi', università di Kiev passa alle lezioni on line

ROMA, 29 SET - L'Università Nazionale Taras Shevchenko di Kiev offrirà lezioni a distanza dal 29 settembre al 16 ottobre. La decisione è stata presa a causa del deterioramento della situazione della sicurezza a Kiev e per l'escalation di attacchi sulla capitale. Lo comunica l'università come riporta Rbc.

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