ROMA, 29 SET - L'Università Nazionale Taras Shevchenko di Kiev offrirà lezioni a distanza dal 29 settembre al 16 ottobre. La decisione è stata presa a causa del deterioramento della situazione della sicurezza a Kiev e per l'escalation di attacchi sulla capitale. Lo comunica l'università come riporta Rbc.
'Troppi attacchi russi', università di Kiev passa alle lezioni on line
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