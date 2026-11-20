ROMA, 20 NOV - Tre persone sono rimaste uccise e due ferite in un attacco missilistico condotto dalle truppe russe a Kiev. Come riportato da Ukrinform, la notizia è stata diffusa dall'amministrazione militare della città su Telegram. "Purtroppo, tre persone sono morte a seguito dell'attacco nemico alla capitale", si legge nel rapporto. Anche due persone sono rimaste ferite.
Tre morti e due feriti a Kiev per gli attacchi russi della notte
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...