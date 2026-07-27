PARIGI, 27 LUG - Tre feriti in un attacco col coltello a Parigi, fermato il sospetto. Lo riferisce la prefettura di zona. Secondo quanto riferiscono fonti di polizia citate dal giornale Le Figaro, l'attacco è avvenuto, intorno a mezzogiorno, nella zona della Porte de Clichy, nel nord di Parigi.
Tre feriti in un attacco con il coltello a Parigi, fermato un uomo
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