CASALE MONFERRATO, 23 SET - I carabinieri di Casale Monferrato (Alessandria) hanno arrestato un 24enne di Novara, già noto alle forze dell'ordine, per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. L'intervento - nel corso della notte del 21 settembre - è partito dopo una segnalazione al numero unico di emergenza 112 su una violenta rissa in via Congresso Agrario. I primi ad arrivare sul posto sono stati tre militari, liberi dal servizio e casualmente in zona. Intervenuti per proteggere il 24enne che si trovava a terra aggredito da altri, mentre tentavano di sottrarlo al pestaggio, sono stati a loro volta colpiti dal giovane. Alterato da alcool e droghe, nella foga dell'aggressione, ha dato un pugno al volto di uno dei carabinieri fuori servizio e poi ha opposto resistenza agli operatori della Gazzella arrivati in ausilio. Bloccato, il 24enne è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale, da cui è stato dimesso con una prognosi di tre giorni. Più gravi le conseguenze per i carabinieri: prognosi di un mese per la frattura del naso e della mascella a uno; sette giorni per contusioni ai due colleghi del Radiomobile. Illesi gli altri due militari liberi dal servizio. Il novarese, trattenuto nelle camere di sicurezza del comando provinciale di Alessandria è in attesa del giudizio per direttissima. In corso le indagini per identificare gli altri partecipanti ai disordini, che hanno fatto perdere le proprie tracce.
Tre carabinieri feriti durante un intervento per sedare un pestaggio
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiCASALE MONFERRATO
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...