CAGLIARI, 01 AGO - Tre Canadair in volo sopra le campagne di Bono, nel Sassarese, per contrastare un vasto incendio divampato questa mattina a qualche chilometro dal paese. Gli specialisti del gruppo Gauf del Corpo forestale sono a bordo degli elicotteri per le attività di coprifuoco. L'arrivo di un Canadair era stato annullato per un'avaria, poi sostituito da un altro mezzo. Corpo Forestale impegnato da questa mattina anche nelle campagne di Bottidda, Teti e Padru. Nel primo pomeriggio interventi anche nel sud Sardegna, a Quartu e Guspini, e nell'Oristanese, a Cabras.
Tre Canadair per domare fiamme nel Sassarese, uno in avaria
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