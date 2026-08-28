CARACAS, 28 AGO - L'ex deputato dell'opposizione venezuelana, Omar González, è tornato oggi nel suo paese dopo oltre un anno di esilio e ha affermato che il suo ritorno apre la strada anche a quello della premio Nobel, Maria Corina Machado. "Ho parlato con la leader dei venezuelani, María Corina Machado, e mi ha chiesto di aprirle la strada, che dietro di me viene lei", ha affermato González al suo arrivo all'aeroporto della capitale dello stato di Anzoátegui, Barcelona. Il suo ritorno è il primo di un importante leader del partito di Machado, Vente Venezuela dopo la caduta a gennaio dell'ex presidente Nicolás Maduro e l'avvio di una fase di transizione democratica nel Paese sotto la supervisione degli Stati Uniti di Donald Trump. La premio Nobel per la pace ha celebrato a sua volta il ritorno di González con un messaggio sui social media: "Mio caro Omar, che emozione provo per questo ritorno nella tua amata Anzoátegui", ha scritto Machado, augurandosi quindi "un rapido ritorno a casa di tutti i venezuelani!". Nel quadro del cosiddetto 'piano in tre fasi' verso la transizione democratica promosso dagli Usa, Washington ha privilegiato fino ad oggi la figura della ex presidente dell'Assemblea Nazionale, Dinorah Figuera, come principale interlocutore dell'opposizione con il governo ad interim di Delcy Rodríguez. In tale contesto Machado rimane ancora in disparte nonostante le elezioni presidenziali del 2024 l'avessero indubbiamente rilanciata come principale leader dell'opposizione al chavismo e nonostante anche il premio Nobel concessole nel 2025 come riconoscimento alla sua lotta per il ritorno della democrazia in Venezuela.
Torna in Venezuela l'oppositore Gonzalez, 'arriverà anche Machado'
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