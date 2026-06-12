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Thailandia, morta a 47 anni la principessa Bha. Era la prima figlia del re

BANGKOK, 12 GIU - La principessa thailandese Bajrakitiyabha Mahidol, la figlia maggiore del re, è morta all'età di 47 anni. Lo ha annunciato il palazzo reale. Più di tre anni la principessa era stata ricoverata in ospedale a seguito di una malattia improvvisa. Soffriva di un'infezione addominale e "le sue condizioni hanno continuato a peggiorare", ha dichiarato l'Ufficio della Casa Reale in un comunicato, sottolineando che "è deceduta serenamente". Conosciuta in Thailandia come "Principessa Bha", l'unica figlia del primo matrimonio del re Maha Vajiralongkorn era ricoverata in ospedale da quando si era ammalata improvvisamente nel dicembre 2022.

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