Terremoto in Giappone, terminano le ricerche al centro commerciale

TOKYO, 02 AGO - Si sono concluse le operazioni di ricerca e soccorso nel centro commerciale Aeon di Kashima, nella prefettura giapponese di Kumamoto, colpito da un'esplosione, probabilmente causata da una fuga di gas, che aveva provocato la morte di sette persone e il ferimento di altre cinque. Il crollo del secondo piano della struttura è avvenuto poco dopo il terremoto di magnitudo 7,1 che martedì scorso ha devastato la prefettura nel sud-ovest del Giappone, quando circa 200 persone erano già state evacuate dall'edificio. Polizia e vigili del fuoco, affiancati dalle Forze di autodifesa, hanno perlustrato più volte il sito escludendo la presenza di ulteriori dispersi. Il bilancio complessivo del sisma sale a 36 morti - sebbene per due vittime non sia ancora stato accertato un collegamento diretto con il terremoto - e 11 feriti gravi. Oltre 9.000 persone sono state evacuate e più di 3.600 abitazioni risultano danneggiate. Restano critiche le condizioni infrastrutturali: circa 69.400 utenze sono ancora prive di acqua corrente, a causa di danni alle condutture che collegano una diga a un impianto di potabilizzazione. Molti sfollati trascorrono le notti in auto con l'aria condizionata accesa, mentre si registrano code ai distributori per la scarsità di benzina; il governo di Tokyo ha chiesto ai fornitori petroliferi di quadruplicare le spedizioni alla prefettura. Le alte temperature, superiori ai 37 gradi in alcune zone, aggravano l'emergenza: ieri le ambulanze hanno trasportato 30 persone con sospetti sintomi di colpi di calore. Un ospedale di Yatsushiro ha potuto riprendere le dialisi grazie all'acqua fornita dalle Forze di autodifesa, riducendo tempi e quantità per fronteggiare la carenza idrica. A Mashiki, racconta la stampa locale, è stato aperto un centro per i volontari, che hanno già iniziato a ripulire le abitazioni danneggiate. Sabato una nuova scossa di magnitudo 4,7 ha colpito l'area, senza allerta tsunami.
Terremoto in Giappone, terminano le ricerche al centro commerciale
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiTOKYO
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...