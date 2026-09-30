BOLOGNA, 30 SET - Nel primo pomeriggio di oggi i carabinieri di Ferrara hanno identificato e arrestato un maggiorenne della zona, disoccupato, ritenuto il presunto responsabile dei reati di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da taglio. Il giovane, come ricostruito, è sospettato di aver tentato di colpire questa mattina nel bagno del liceo Ariosto di Ferrara uno studente di quindici anni con un coltello di grandi dimensioni. La vittima, reagendo, si è ferita ma è riuscita a mettere in fuga l'aggressore. Interrogato dal pm, l'indagato è stato sottoposto agli arresti presso struttura sanitaria in attesa di udienza di convalida.
Tentata aggressione in un liceo a Ferrara, arrestato ragazzo
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