ROMA, 18 SET - L'operazione di trasferimento dei migranti dalle spiagge di Benítez ed El Trampolín al porto di Ceuta, iniziata poco prima delle 7:00 di oggi, ha vissuto diversi momenti di tensione. I migranti, organizzati in piccoli gruppi, si sono accalcati intorno alle unità antisommossa, provocando una calca nel tentativo di attraversare il percorso designato. La polizia, scrive El Pais, ha sparato in aria e poi è intervenuta con i manganelli contro diversi migranti che da quasi un'ora subivano la pressione delle centinaia di persone alle loro spalle. La situazione è ora sotto controllo e il trasferimento è ripreso, con i minori separati dai primi gruppi. Migliaia di persone sono in attesa di essere evacuate, mentre la nuova struttura ha una capacità di poco più di 1.700 persone. L'operazione viene condotta congiuntamente con unità militari e della Guardia Civil.
Tensione tra polizia e migranti durante il trasferimento al porto di Ceuta
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