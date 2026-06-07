ROMA, 07 GIU - "Daremo una risposta ferma e dolorosa all'attacco del regime sionista su Dahiyeh. Questi cani rabbiosi devono essere puniti e rimessi al loro posto. Stanotte guardate il cielo dei territori occupati": lo scrive su X il deputato iraniano Ebrahim Rezaei minacciando Israele dopo l'attacco dell'Idf nella zona del quartier generale di Hezbollah.
Teheran, risposta ferma e dolorosa ad attacco Idf a Dahiyeh a Beirut
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