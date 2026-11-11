TEHERAN, 11 NOV - "Se gli Stati Uniti e Israele dovessero compiere un passo falso, andranno incontro a colpi ancora più devastanti". Lo ha dichiarato Ali Abdollahi, capo di Stato maggiore delle Forze armate iraniane, avvertendo che "qualsiasi fonte di minaccia contro l'Iran diventerà un bersaglio diretto di operazioni asimmetriche". Lo riporta l'agenzia Irna. "Gli schiaffi che gli Stati Uniti e il regime sionista hanno ricevuto finora dall'Iran sono solo l'inizio - ha aggiunto - Qualora dovessero commettere un nuovo errore di calcolo, li attendono colpi ben più devastanti. Si tratta di una minaccia credibile, che poggia saldamente sulle capacità delle nostre Forze Armate", ha sottolineato,
Teheran, 'qualsiasi minaccia diventerà bersaglio di azioni asimmetriche'
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