TEHERAN, 23 GIU - L'Iran non ha alcuna intenzione di permettere all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Aiea) di ispezionare i suoi siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti. Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri. "Non abbiamo avuto alcun incontro con il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica e non prevediamo che l'agenzia ispezioni gli impianti nucleari iraniani danneggiati dall'aggressione militare americana e sionista", ha dichiarato in una conferenza stampa il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghaei.
Teheran, 'l'Aiea non potrà visitare i siti atomici bombardati'
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