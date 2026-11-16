TEHERAN, 16 NOV - Teheran "non consentirà ispezioni dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) nei siti nucleari danneggiati durante la guerra fino a quando il conflitto non sarà definitivamente terminato e gli Stati Uniti non avranno accettato le nostre condizioni": lo ha dichiarato alla televisione di Stato iraniana il viceministro degli Esteri Kazem Gharibabadi. L'Aiea aveva chiesto all'Iran di consentire le ispezioni, sospese dopo la guerra tra Iran e Israele e gli attacchi statunitensi contro i siti nucleari iraniani nel giugno 2025. "La richiesta dell'Aiea di accedere a questi siti era probabilmente finalizzata a valutare l'efficacia degli armamenti statunitensi", ha sostenuto Gharibabadi.
Teheran, ispezioni Aiea nei siti nucleari danneggiati solo a fine guerra
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiTEHERAN
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...