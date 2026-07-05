TEHERAN, 05 LUG - A Teheran prende il via il secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Ali Khamenei e di quattro membri della sua famiglia, tutti uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Migliaia di persone provenienti da diverse città dell'Iran partecipano alle preghiere pubbliche.
Teheran, al via il secondo giorno della cerimonia di commiato per Ali Khamenei
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