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Tajani, 'vinceremo le elezioni, altro che campo stretto o largo'

MONTESILVANO, 13 SET - "Io vi dico che il centrodestra vincerà le prossime elezioni e Forza Italia sarà determinante. Altro che campo stretto o campo largo, noi vinceremo le elezioni". Lo ha detto il leader di Forza Italia Antonio Tajani nel discorso conclusivo della festa nazionale dei giovani di Forza Italia a Montesilvano, in Abruzzo.

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