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Tajani sente Araghchi, 'proseguire dialogo e riaprire presto Hormuz'

ROMA, 05 AGO - Il Ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi "mi ha illustrato la trattativa che l'Iran sta avendo con l'Oman per riaprire lo stretto di Hormuz al traffico commerciale". Lo scrive il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che aggiunge di aver "ribadito l'importanza di proseguire il dialogo per arrivare rapidamente a una soluzione politica della crisi anche con gli Stati Uniti ed evitare nuove escalation. È essenziale garantire la piena libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz, senza pedaggi o limitazioni, nell'interesse della stabilità regionale e dell'economia globale".

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