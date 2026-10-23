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Tajani, previsto domattina rientro in Italia delle 5 attiviste fermate in Israele

ISTANBUL, 23 OTT - Il rientro in Italia delle cinque attiviste italiane fermate ieri dall'esercito israeliano in Cisgiordania è previsto per domani mattina. Lo ha riferito il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Le attiviste hanno ricevuto questa sera la visita consolare all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv.

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