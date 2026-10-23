ISTANBUL, 23 OTT - Il rientro in Italia delle cinque attiviste italiane fermate ieri dall'esercito israeliano in Cisgiordania è previsto per domani mattina. Lo ha riferito il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Le attiviste hanno ricevuto questa sera la visita consolare all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv.
Tajani, previsto domattina rientro in Italia delle 5 attiviste fermate in Israele
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