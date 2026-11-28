NAPOLI, 28 NOV - Sulle aree a rischio in Medio Oriente "non abbiamo pensato affatto di evacuare, però abbiamo sempre consigliato a tutti prudenza". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ricordando l'episodio avvenuto nei giorni scorsi dell'attacco con droni in Kuwait che ha ucciso due tecnici italiani. "Certamente si tratta di aree dove ci sono più rischi di quanti ce ne siano in Italia - ha aggiunto il titolare della Farnesina - ma noi lavoriamo perché possa esserci una de-escalation. Per questo abbiamo anche insistito affinché nel Mediterraneo occidentale non si allarghi il conflitto russo-ucraino".
Tajani, 'non pensiamo a evacuazioni dal Medio Oriente, ma massima prudenza'
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