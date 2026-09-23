NEW YORK, 23 SET - "Le crescenti minacce ibride della Russia mettono a rischio la sicurezza europea. Abbiamo espresso la nostra solidarietà alla Germania per gli incidenti all'aeroporto di Lipsia. L'Europa rimarrà unita". Lo ha detto Antonio Tajani al Consiglio di sicurezza dell'Onu. "È fondamentale evitare qualsiasi escalation e vogliamo essere molto chiari: l'Italia non è in guerra con la Russia", ha aggiunto il ministro degli Esteri.
Tajani, 'minacce ibride della Russia mettono a rischio sicurezza europea'
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